দুই বছর পর বিপিএলে ফিরেই ওয়াসিমের ফিফটি, নোয়াখালীর ছয় হার

কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না নোয়াখালী এক্সপ্রেসের। প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী ছয় ম্যাচ খেলে এখনো জয়ের দেখা পায়নি। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৫ উইকেটের পরাজয়ে আজ নোয়াখালীর পূর্ণ হলো হারের হেক্সা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এর আগে কেবল এক ম্যাচ খেলেছিলেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে ৭ বলে ১ রান করেছিলেন তিনি। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল খুলনা টাইগার্স। দুই বছর পর আজ ফিরেই তিনি ফিফটি করেছেন। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে তাঁর ফিফটিতে হেসেখেলে জিতল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
১৫৩ রানের লক্ষ্যে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪.৫ ওভারে ৪৭ রান করে ফেলে রাজশাহী। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে তানজিদ হাসান তামিমকে (২১) বোল্ড করে বিস্ফোরক উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন মেহেদী হাসান রানা। তিন নম্বরে নামা রাজশাহী অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৩ বলে ১ রান করে আউট হয়েছেন। তাঁর উইকেটটাও নিয়েছেন রানা। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় বলে বাঁ দিকে উড়ে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অসাধারণ ক্যাচ ধরতেই মূলত শান্তর ইনিংস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।
রানা দ্রুত ২ উইকেট নেওয়ায় রাজশাহীর স্কোর হয়ে যায় ৬.২ ওভারে ২ উইকেটে ৬১ রান। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা মুশফিকুর রহিম এবং ওয়াসিম এরপর দলের জয়ের কাজ অনেকটাই সেরে ফেলেন। তৃতীয় উইকেটে ৩৭ বলে ৪৪ রানের জুটি গড়েন মুশফিক-ওয়াসিম। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে দুই রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়েছেন ওয়াসিম। ৩৫ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৬১ রান করেন আমিরাতের এই ব্যাটার।
ওয়াসিম আউট হওয়ার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের জয়ের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জয়ের জন্য যখন ১ রান দরকার, তখন রাজশাহীর এসএম মেহেরবকে (৮) ফিরিয়েছেন রানা। ১৯তম ওভারের চতুর্থ বলে রানা উইকেট নেওয়ার দুই বলের মধ্যে রাজশাহী জয় নিশ্চিত করে। নোয়াখালীর রানা ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। মোহাম্মদ নবি ও হাসান মাহমুদ একটি করে উইকেট নিয়েছেন। রাজশাহীর এক ওভারে জয় নিশ্চিতের পর ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়াসিম।
এর আগে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। আগে ব্যাটিং পাওয়া নোয়াখালী নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৫১ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন সৌম্য সরকার। ৪৩ বলের ইনিংসে ৬ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন নবি। রাজশাহীর রিপন মন্ডল ৪ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন শান্ত ও বিনুরা ফার্নান্দো।