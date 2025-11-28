বাংলাদেশের যন্ত্রণার কারণ সেই ব্যাটিংই

আয়ারল্যান্ড সিরিজের আগে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লিটন দাসের যে ইস্যুটি এসেছে, সেটি মূলত ব্যাটিং নিয়ে। লোয়ার মিডল অর্ডারে শামীম পাটোয়ারীকে না রাখা নিয়ে লিপুর দিকে তোপ দেগেছেন লিটন। লিপুও পাল্টা বক্তব্য দিয়েছেন। অধিনায়ক-প্রধান নির্বাচকের বক্তব্যে পরিষ্কার, দলের ব্যাটিং নিয়ে স্বস্তি নেই তাঁদের মধ্যে।
গত মাসে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর আরেকবার বোঝা গেল, ব্যাটিংয়ে পুরোনো রোগটা সারেনি। মাঝেমধ্যে দু-একজনের দারুণ পারফরম্যান্সে সাময়িক ‘ব্যথা উপশম’ হলেও তাতে রোগ দূর হচ্ছে না। দুই মাস পর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শুরুতেই ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা আরও বেড়ে গেল।
চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ সর্বশেষ ১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের গড় স্কোর ছিল ১৪৬। সর্বশেষ ৩ ম্যাচে সেটি ১৫৫। চট্টগ্রামে স্পিনাররা সফল কম, পেসাররা ভালো করেন বেশি। সাগরিকায় এখন কিছুটা হিমেল রাত, সন্ধ্যার পর শিশির পড়ে। বাংলাদেশ কাল টস জিতে আগে বোলিং নিয়েছে সে কারণে। আয়ারল্যান্ড ভালো উইকেটে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তুলে ফেলল ৪ উইকেটে ১৮১ রান, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান। আইরিশদের ১৮১/৪ রানের জবাবে পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্কোর হয়ে গেল ১৮/৪! টপ অর্ডারের কেউ দুই অঙ্কও ছুঁতে পারেনি। প্রথম ৫ রানেই বাংলাদেশ হারিয়েছে ৩ উইকেট। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পতন পরে ঠেকানোই যায়নি।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যে ব্যাটিং দেখা গেল বাংলাদেশের, তাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখা কঠিনই হয়ে পড়ছে। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যে সূচি, তাতে তারা বেশ খুশি। গ্রুপ পর্বে ভ্রমণঝক্কি তেমন নেই বললেই চলে। স্বাগতিক ভারতকেও যেখানে এই শহর-ওই শহর করে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে, সেখানে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই পড়েছে কলকাতায়। ইডেন গার্ডেনসের কন্ডিশন-উইকেট বাংলাদেশের যথেষ্ট চেনা। চেনা হলে কী হবে? কলকাতায় বাংলাদেশের রেকর্ড খুবই বাজে। সেখানে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পর্যন্ত তারা হেরেছে। এবার ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভেন্যুতে খেলতে হবে দুই সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া ইতালির সঙ্গেও খেলতে হবে কলকাতায়। বাংলাদেশের নড়বড়ে ব্যাটিংয়ে এখন যেন ইতালিকে নিয়েও ভয়! ২০ ওভারের ক্রিকেটে শক্তিমত্তার পার্থক্য যে কমে আসে অনেকটাই। বাংলাদেশের তাই হারের রেকর্ড আছে হংকং-স্কটল্যান্ডের কাছেও।
গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ এশিয়া কাপের আগে পেয়েছিল টানা চারটা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়। এশিয়া কাপের পর বাংলাদেশ জিতেছিল আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও। কিন্তু এরপরই ২০ ওভারের ক্রিকেট আবার গোলকধাঁধা হতে শুরু করেছে বাংলাদেশের কাছে। এর পেছনে সবচেয়ে বড় দায় বাজে ব্যাটিং। দলে দুজন ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ থাকার পরও ব্যাটারদের ত্রাহি মধুসূদন দশা।
টানা কয়েকটি সিরিজ জয়ে মাঝে কিছুদিন মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের ব্যাটাররা পাওয়ার হিটিং রপ্ত করে ফেলেছেন। তাঁরাও পারেন প্রায় ১৫০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করতে। পারেন নিয়মিত ছক্কা হাঁকাতে। কিন্তু গত মাসে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে আবারও সেই ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা। যেটা থেকে তাঁরা বের হতে পারেননি কাল আইরিশদের বিপক্ষেও। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেই যদি এই অবস্থা হয়, বড় মঞ্চে কী অপেক্ষা করছে কে জানে!