সাঙ্গাকারাকে পুরোনো দায়িত্বে ফেরাল রাজস্থান

আরও একবার রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হচ্ছেন কুমার সাঙ্গাকারা, বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্রধান কোচের পদে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে ফিরিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপএল) দলটি। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের প্রধান কোচের পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন সাঙ্গাকারা। তাঁর অধীনে ২০২২ সালের আইপিএলে ফাইনাল খেলে রাজস্থান। গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় তারা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সেটা ছিল রাজস্থানের দ্বিতীয় ফাইনাল।
২০২৫ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে আইপিএল খেলে রাজস্থান। মৌসুমটা খুবই বাজেভাবে পার হয় তাদের। ১০ দলের মধ্যে নবম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করে রাজস্থান। তাদের সঙ্গী ছিল মাত্র চার জয়। তাই একাধিক বছরের চুক্তি থাকলেও মাত্র এক মৌসুম শেষেই রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন দ্রাবিড়। মাত্র এক মৌসুম পরই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ডাগআউটে ফিরলেন সাঙ্গাকারা।
দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হলেও আইপিলের আগামী মৌসুমেও রাজস্থানের সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে বিক্রম রাঠৌরকে। বোলিং কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন শেন বন্ড।
পুরোনো দায়িত্বে ফেরার পর সাঙ্গাকারা বলেন, ’রাজস্থান রয়্যালসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান কোচের পদে ফিরে আসতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এই দলে দারুণ সব প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। পাশাপাশি কোচিং স্টাফও শক্তিশালী। আমি সবার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। আমরা কোচিং স্টাফের সবাই মিলে খেলোয়াড়দের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করতে চাই।’