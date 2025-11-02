বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।