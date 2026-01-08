বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ গত বছরের অক্টোবরে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছে। তবে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নারী দলের ম্যাচ হয়েছে আরও আগে। এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব দিয়ে এক বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে বাংলাদেশের মেয়েদের।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাছাইপর্বে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। তাঁর ডেপুটি নাহিদা আক্তার। বাছাইপর্বের ১৫ সদস্যের দলে চমক জুয়াইরিয়া ফেরদৌস। বয়সভিত্তিক দলে খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের। সেক্ষেত্রে বাছাইপর্বের দলে দুই উইকেটরক্ষক থাকছেন বাংলাদেশ দলে। জ্যোতি অধিনায়কত্বের পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবেও নিয়মিত খেলেন।
বাছাইপর্বে ১৫ সদস্যের দলে টপ অর্ডারে আছেন ফারজানা হক পিংকি, শারমিন আক্তার সুপ্তার মতো ব্যাটাররা। স্পিন বোলিং লাইনআপে আছেন দুই বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা ও সানজিদা আক্তার মেঘলা। অক্টোবরে গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেললেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ মেঘলা খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।
স্পিন বোলিংয়ে আরও আছেন সুলতানা খাতুন এবং তিন লেগস্পিনার রাবেয়া খান, স্বর্ণা আক্তার ও ফাহিমা খাতুন। শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন স্বর্ণা। পেস বোলিং লাইনআপে ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, মারুফা আক্তারের পাশাপাশি আছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার রিতু মনি। শারমিন সুলতানা, ফারজানা ইয়াসমিন, শরীফা খাতুন, ফাতেমা জাহান সোনিয়া, হাবিবা ইসলাম পিংকি—এই পাঁচ ক্রিকেটারকে মূল দলের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রেখেছে বিসিবি। কাঠমান্ডুর উদ্দেশে দল রওনা দেবে ১২ জানুয়ারি।
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। এই পর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও খেলবে আরও ৯টি দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গী নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।
১৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পর ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে। ২২ ও ২৪ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে জ্যোতিদের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড।
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বাংলাদেশ দল
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ অধিনায়ক), সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, ফারজানা হক পিংকি, রিতু মণি, সুলতানা খাতুন, ফাহিমা খাতুন, মারুফা আক্তার, দিলারা আক্তার, সানজিদা আক্তার মেঘলা, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, জুয়াইরিয়া ফেরদৌস, শারমিন আক্তার সুপ্তা, রাবেয়া খান
স্ট্যান্ড বাই
শারমিন সুলতানা, ফারজানা ইয়াসমিন, শরীফা খাতুন, ফাতেমা জাহান সোনিয়া, হাবিবা ইসলাম পিংকি