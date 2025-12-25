বিপিএল শুরুর আগের দিন চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিচ্ছে বিসিবি

১২তম বিপিএল শুরু হচ্ছে আগামীকাল। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এখন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ও বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু।
চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। বিসিবির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, আগমুহূর্তে স্বত্বাধিকারী শূন্য হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে বিসিবি। সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনকে টিম ডিরেক্টর করে বিসিবিই দলটি পরিচালনা করবে।
নিলাম তালিকায় কোটি টাকার ওপরে ওপেনার নাঈম শেখকে নিয়ে আলোচনায় আসে চট্টগ্রাম রয়্যালস। এবারের বিপিএল নিলাম থেকে সবচেয়ে বেশি দামে ক্রিকেটার কেনার রেকর্ডটি তাদেরই। ওপেনার নাঈম শেখকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় দলে ভিড়িয়েছিল ফ্রাঞ্চাইজিটি। এরপর থেকেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে।
নেতিবাচক কারণে বারবার খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে বিপিএল। সবশেষ বিপিএলে যেন ছাড়িয়ে গেছে সবকিছুকেই। দুর্বার রাজশাহী, চিটাগং কিংসের বিরুদ্ধে ক্রিকেটার ও স্টাফদের পারিশ্রমিক বকেয়া রাখাসহ নানা অভিযোগ উঠেছিল। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম চিটাগং কিংসের পরিবর্তে হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে বিসিবি দিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব। ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি, ব্যাংক গ্যারান্টি, ক্রিকেটারদের অর্থ পরিশোধসহ বিসিবির সব শর্ত ঠিকঠাকমতো পূরণ করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা যায়। ঠিক বিপিএল শুরুর আগের দিন ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস দায়িত্ব ছেড়ে দিল।
সিলেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ১২তম বিপিএল। রাতে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিপিএলে এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল।