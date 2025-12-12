শিশু সাজিদের মৃত্যুতে শোকাহত তাসকিন, চাইলেন দোয়া

বাঁচানো যায়নি রাজশাহীর তানোরের ২ বছরের শিশু সাজিদকে। গর্ত থেকে উদ্ধার করলেও জীবিত অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া হয়নি তার। এমন মৃত্যুতে শোকের মাতম চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সাজিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ফেসবুকে বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেসার তাসকিন আহমেদ।
নিজের ফেসবুক পেজে তাসকিন লিখেছেন, ‘একটা ছোট্ট প্রাণ আজ আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে গেল। হে আল্লাহ, এই শিশুটিকে জান্নাতুল ফেরদাউসের স্থায়ী সুখ দান করুন। শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য ও সান্ত্বনা দান করুন।’
গত বুধবার হৃদয়বিদারক ঘটনাটির সূত্রপাত তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের কোয়েলহাট গ্রামে। মা রুনা খাতুন এবং ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ির পাশের একটি জমিতে হাঁটছিল সাজিদ। মা এবং ভাই অরক্ষিত গভীর নলকূপের গর্ত পার হলেও গর্তে পড়ে যায় সাজিদ।
পেছন থেকে ‘মা মা’ চিৎকার শুনে মা ফিরে দেখেন সাজিদ নেই। খড় সরিয়ে বুঝতে পারেন সাজিদ গর্তে পড়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে। শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। একে একে অভিযানে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট। টানা ৩২ ঘণ্টার চেষ্টা শেষে ৪৫ ফুট গভীর থেকে গতকাল রাত নয়টার দিকে সাজিদকে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারের পরই সাজিদকে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। কিন্তু কর্তৃব্যরত চিকিৎসক সাজিদকে মৃত ঘোষণা করেন। শিশুটি যে গর্তে পড়েছিল নলকূপের জন্য সে গর্ত করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও জমির মালিক কছির উদ্দিন। তার বিচার চেয়েছেন সাজিদের মা। তিনি বলেন, ‘কছির উদ্দিন তিন জায়গা খুঁড়েছিল...দুই বছর ধরে গর্ত বন্ধ না করে রেখেছিল। কেন রেখেছিল? আমি তার বিচার চাই...কছিরের শাস্তি চাই।’