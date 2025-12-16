শোয়েব আখতারের গতির রেকর্ড ভাঙবে নাহিদ রানা: আশরাফুল

শোয়েব আখতার যখন গতকাল শেরাটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্সে এসেছিলেন, বিপিএলের চেয়ে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের নানা ঘটনা নিয়েই আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁর সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড কে ভাঙতে পারেন—এই প্রসঙ্গে তিনি তাসকিন আহমেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল অবশ্য তা মনে করেন না।
রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারে তাসকিনের নাম যখন শোয়েব উল্লেখ করেছেন, সেটা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই তখন নাহিদ রানার নাম আশা করছিলেন। কারণ, তাসকিনের চেয়ে নাহিদ রানার বোলিংয়ের গতি বেশি। উচ্চতার কারণে প্রয়োজনীয় বাউন্সটাও রানা আদায় করে নিতে পারেন। শোয়েবের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা নাহিদ রানার বেশি বলে মনে করেন আশরাফুল। মিরপুরে আজ বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘করলে তো আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে ভালো। আমাদের এখন ৭-৮ জন পেস বোলার আছে, যারা ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং করতে পারে। অবশ্যই আমি মনে করি যে নাহিদ রানা হয়তো সেই ক্রিকেটার হতে পারেন যিনি শোয়েব আখতারের ঘণ্টায় ১৬৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ডটা ভেঙে দেবেন।’
মিরপুরে আজ সকালে বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শহীদ জুয়েল একাদশ ও শহীদ মুশতাক একাদশ। জুয়েল একাদশের হয়ে খেলেছেন আবদুর রাজ্জাক, জাভেদ ওমর বেলিম, শাহরিয়ার নাফিসরা। রাজ্জাকের বন্ধু আশরাফুল খেলেছেন শহীদ মুশতাক একাদশের হয়ে। বন্ধু আশরাফুলকে ছক্কা মেরেছেন রাজ্জাক। ১৫ ওভারের ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ১৩৮ রান করেছে শহীদ মুশতাক একাদশ। আশরাফুলের দল পেয়েছে ৩৮ রানের জয়। এই দলে খেলেছেন মোহাম্মদ রফিক, হাসিবুল হোসেন শান্ত, তুষার ইমরানরা। জুয়েল একাদশ পুরো ১৫ ওভার ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ১০০ রান। মুশতাক একাদশের হয়ে একটি করে উইকেট পেয়েছেন রফিক, শান্ত, আশরাফুল ও ইমরান। বিজয় দিবসের প্রীতি ম্যাচে আজ মিরপুরে রফিক তাঁর নাতি-ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। আশরাফুল আজ নিজের ছেলের সামনে বনে যান বোলার। সাবেক ক্রিকেটারদের মিলনমেলাই হয়ে গেল মিরপুরে।
কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শোয়েব আখতারের ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড। ২২ বছরে শোয়েব আখতারের এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি। এবারের বিপিএলে তিনি ঢাকা ক্যাপিটালসের পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন তিনি। এই দলে আছেন তাসকিন আহমেদ, মারুফ মৃধার মতো পেসাররা।