অ্যাশেজের আগে সেঞ্চুরি করেই যাচ্ছেন লাবুশেন

দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজটির আগে ব্যাট হাতে রান ফোয়ারা ছুটাচ্ছেন মারনাস লাবুশেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবশেষ ৭ ম্যাচে পঞ্চম শতকের দেখা পেলেন এই তারকা ব্যাটার। সবশেষ আজ ওয়ানডে কাপে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পান তিনি।
তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করে সাউথ ওয়েলসকে ৯৬ রানে হারিয়েছে কুইন্সল্যান্ড। তাদের করা ২৮৭ রানের জবাবে ১৯১ রানে অলআউট হয় সাউথ ওয়েলস। দলকে বড় পুঁজি এনে দিনে ১০১ রানের ইনিংস খেলেন লাবুশেন। সাম্প্রতিক সময়ে বড় ইনিংস খেলার পাশাপাশি নিখুঁত শট খেলেও নজর কাড়ছেন ৩১ বছর বয়সী ব্যাটার।
সবশেষ ৭ ম্যাচের ৮ ইনিংসে লাবুশেনের সংগ্রহ ৬৭৯ রান। ব্যাটিং গড় ৮৪.৮৭। এমন ফর্মের কারণে যে অ্যাশেজ দিয়ে দলে ফিরবেন সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দেশের হয়ে সবশেষ গত জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিনশিপের ফাইনালে এই সংস্করণে খেলেন লাবুশেন।
সংবাদমাধ্যমের দাবি, অ্যাশেজে ফিরলে লাবুশেনকে দিয়ে ওপেনিং করাবে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে অজিরা। অ্যাশেজকে সামনে রেখে খুব শিগগিরই দল দেবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।
ফক্স স্পোর্টস নিউজকে লাবুশানে বলেন, ‘আমার এমন ফর্মের দরকার ছিল। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমি সবসময় মনে করি যা হচ্ছে সব ঠিক আছে। আমি শুধু অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকব, সব সময় এটা ভালো পরিকল্পনা না। আমার জন্য এমন সময়ের দরকার ছিল। আমি নিজের সেরাটা বের করে আনার জন্য চেষ্টা করছিলাম।’