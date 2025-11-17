শততম টেস্ট খেলতে যাওয়া মুশফিকের পেশাদারত্বর প্রশংসায় আইরিশ কোচ

২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল মুশফিকুর রহিমের। ১৮ বছর বয়সী মুশফিক তখন টেস্ট ক্যাপ নিয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের কাছ থেকে। দীর্ঘ এই ২০ বছরের ক্যারিয়ারে মুশফিক নতুন এক মাইলফলক ছুঁতে যাচ্ছেন
মিরপুরে পরশু শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্টটি মুশফিকের ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম আর সাধনার ফলে আজ তিনি এত দূর এসেছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রায় তিনি তাঁর অনুশীলনের ছবি পোস্ট করে থাকেন। এবার বাস্তবে কঠোর পরিশ্রমী মুশফিককে দেখে মুগ্ধ আয়ারল্যান্ড কোচ হাইনরিখ মালান। আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে মালান বলেন, ‘তার দারুণ পেশাদারত্বই তাকে এত দূর এনেছে। আমি অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই হোটেলে দেখি সে ব্রেকফাস্ট করছে। যখন অনেকে মাঠেই আসে না, তখন মাঠে এসেই সে অনুশীলন শুরু করে দেয়।’
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিক। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালান। আয়ারল্যান্ড কোচ বলেন, ‘দারুণ অর্জন। নিজের দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলা অনেক বড় অর্জন। অনেক পরিশ্রমের ফল এগুলো। টেস্টের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে সে। তাকে অভিনন্দন জানাই।’
শততম টেস্ট তো বটেই, বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে অনেক রেকর্ডই মুশফিক নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন। ৬৩৫১ রান করে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ২০১৮ সালে মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২১৯ রানের যে ইনিংস তিনি খেলেছেন, সেটা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ তিন ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তিও তাঁর। কঠোর পরিশ্রমী মুশফিক এই পর্যায়ে এসেছেন বলে মনে করেন মালান। আয়ারল্যান্ড কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ধারাবাহিকভাবে এভাবে পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। সেটার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। লম্বা সময় ধরে সে এটা করছে।’
২৫ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ১৫৫ ম্যাচ খেলেছে। পরশু তারা খেলতে যাচ্ছে ১৫৬তম টেস্ট। শততম টেস্ট হিসেব করলে ক্রিকেটে বাংলাদেশের রাজকীয় সংস্করণের ৬৪.১০ শতাংশ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন। সবশেষ সিলেটের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৩ রান করেছেন। এখন পর্যন্ত ১৮২ ইনিংস ব্যাটিং করেছেন টেস্টে।