‘খাজার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়নি’

অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।
স্কোয়াডে জায়গা পেলেও একাদশে খাজাকে রাখা হয়নি। এমন অভিজ্ঞ একজন ব্যাটারের একাদশে জায়গা না পাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। তবে আশার কথাই শোনালেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। খাজার জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।
কামিন্স বলেন, ‘খাজার জন্য ভালো বিষয় হলো, সে টপঅর্ডার কিংবা মিডলঅর্ডার—দুই জায়গাতেই রান করেছে। উপযুক্ত মনে হয়েছে বলেই তাকে দলে রাখা হয়েছে। কখনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাকে দলে ফেরানো হবে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা প্রতি সপ্তাহে আলাদা আলাদা দল নির্বাচন করি। আগের সপ্তাহের দলটাই রাখতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য বোলারদের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছে।’
পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ছিলেন খাজা। পিঠের চোটের কারণে কেবল সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে পেরেছেন। একই কারণে ব্রিসবেনের দিবারাত্রির টেস্টেও মাঠে নামতে পারেননি। চোট কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি খাজা। সম্প্রতি এই ওপেনার জানান, মাঠে নামতে প্রস্তুত তিনি। তবে এই ব্যাটারকে অপেক্ষায় রাখলেন নির্বাচকেরা।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না খাজা। সবশেষ ১১ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি। ২০২৩ অ্যাশেজের পর সবশেষ ৪৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র একটি। এ সময়কালে ব্যাটিং করেছেন ৩১.৮৪ গড়ে। বয়সও হয়ে গেছে বেশ। ১৮ ডিসেম্বর ৩৯-এ পা দেবেন খাজা। সব মিলিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আর আগায় কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে।
খাজা একাদশে না ফিরলেও দুটি পরিবর্তন নিয়ে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন মাইকেল নেসার ও ব্রেন্ডন ডগেট। ফেরানো হয়েছে কামিন্স ও নাথান লায়নকে। অন্য ৯ সদস্য অপরিবর্তিত আছেন।