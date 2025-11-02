ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।
১২৯ মিটারের আলোচিত ছক্কাটা আজ হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে ডেভিড মেরেছেন ইনিংসের সপ্তম ওভারে। সেই ওভারের পঞ্চম বলটা অক্ষর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সামনের পায়ে এগিয়ে এসে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে যে ছক্কা মেরেছেন, সেটা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যায়, ছক্কা মারার সময় ডেভিড ঘণ্টাপ্রতি ১৫৩ কিলোমিটার বেগে শট খেলেছেন। সেই ছক্কায় ১২৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসের মতে, আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ডেভিডের ছক্কা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দূরত্বের হিসাবে সর্বোচ্চ। ফক্স ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা এটা হিসাব করেছেন। এমন ছক্কা দেখে রীতিমতো অবাক ধারাভাষ্যকার মার্ক হাওয়ার্ড। ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘এটা তো ধারাভাষ্য কক্ষের দিকে আসছে। সোজা মেরেছেন তিনি (ডেভিড)। ডারওয়েন্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদীই হচ্ছে ডারওয়েন্ট।
ডেভিডের ছক্কার কোনো রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ, অনেক ম্যাচে মাঠেই ছক্কার দূরত্ব মাপার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এর আগে মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১২৪ মিটার ছক্কা মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তবে সেটা মাঠের বাইরে যায়নি। আজ ডেভিড আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৪ ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। সিঙ্গাপুরের জার্সিতে মেরেছেন ২৬ ছক্কা।
১২৯ মিটার ছক্কা মারা ডেভিড আজ ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর বিশাল ছক্কার দিনে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তাদের বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর।