বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কীভাবে করবে বিসিবি

১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম দিনই হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বিপিএল। প্রথম দিন কীভাবে আয়োজন করা হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আজ সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এমনি তো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেটা হয়, সভাপতি ও স্পোর্টস সেক্রেটারি ওপেন করবেন ও করমর্দন করবেন। ১ মিনিট নীরবতা পালন করব সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য। মাঝখানে মাঠেই স্টেজ করে গানের অনুষ্ঠান করব। প্রথমটা হবে ১৫ মিনিটের। আমাদের তো জায়গা নেই। কারণ, দলগুলোকে ওয়ার্ম আপ করতে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দিতে হয়। জুমার নামাজের পর ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করা হবে ও শেষ করা হবে ১৫ মিনিটে। দুই ম্যাচের মাঝখানে আমরা ছোট করে অনুষ্ঠান করব।’
আগের সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু নতুন সূচিতে এক ঘণ্টা পিছিয়ে বেলা ৩টায় মাঠে গড়াবে প্রথম ম্যাচ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। কেন সময়সূচি বদলানো হলো সেই ব্যাখ্যায় মিঠু বলেন, ‘আমাদের সূচিতে হাত দেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং ২৬ তারিখে ছোট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব। সেদিন শুক্রবার পড়েছে। ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করতে হবে। ম্যাচ তাই বিকেল ৩টায় করে দেওয়া হয়েছে।’
২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে বিপিএলের ফাইনাল। বিপিএল শেষ হতে না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের। ঠাসা সূচির কারণে ২৬ ডিসেম্বরই বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের আজ বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘পরিস্থিতি একটু চ্যালেঞ্জিং। পরিকল্পনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে হচ্ছে। ২৪ তারিখ যেহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারিনি, ২৬ তারিখ ম্যাচের দিন ছোট করে করা হবে। ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা বা শিফট করার কোনো আলোচনাই হয়নি। জানুয়ারির শেষে চলে যাবে বাংলাদেশ দল।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।