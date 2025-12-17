ইতালিকে বিশ্বকাপে নিয়ে বাদ পড়লেন এই ক্রিকেটার

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ইতালি। প্রথমবারের মতো ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন সদ্য সাবেক অধিনায়ক জো বার্নস। এবার এই ক্রিকেটারকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ইতালিয়ানরা। এক বিবৃবিতে দেশটির ক্রিকেট ফেডারেশন (এফসিআরআই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে দলে পরিবর্তন এনেছে এফসিআরআই। বার্নসকে বাদ দিয়ে ওয়েন ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে ইতালিয়ান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন বার্নস। ২৩ টেস্টের পাশাপাশি ছয়টি ওয়ানডেতে অজিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বড় ভাই ডমিনিক বার্নসের মৃত্যুর পর ২০২৪ সালে মায়ের শেকড় ইতালিতে পাড়ি জমান। সে বছরের ৯ জুন লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দলটির হয়ে অভিষেক হয় বার্নসের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে তাঁর নেতৃত্বে গার্নসি ও স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে ইতালি। কিন্তু মূল লড়াইয়ে নেতৃত্ব তো দূরে থাক, দলের অংশই হতে পারছেন না তিনি।
এফসিআরআই’র ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ম্যাডসেন এরই মধ্যে ইতালির হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। দলের যে কয়েকজনের মধ্যে নেতৃত্বগুণ আছে তাদের মধ্যে ম্যাডসেন অন্যতম। ইতালি ক্রিকেট ফেডারেশন বিবেচনা করেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে বার্নসকে রাখা হবে না।’
সবকিছু ভেবেই ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার দিয়েছে এফসিআরআই। বিবৃতিত আরও বলা হয়েছে, ‘ফেডারেশন মনে করছে, দলে ম্যাডসেনের ভূমিকা কেবল খেলোয়াড় হিসেবে নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি দল গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু মূল্যায়নের পর তাঁর উপর আস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ম্যাডসেনকেই সবচেয়ে উপযুক্ত নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।’