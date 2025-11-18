সফরের মাঝপথে পাকিস্তান ছাড়ছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার, কারণ কী

ইসলামাবাদে বোমা হামলার ভয়ে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন শ্রীলঙ্কার কিছু ক্রিকেটার। তবে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ঠিক আগ মুহূর্তে পাকিস্তান ছেড়ে দেশে ফিরছেন দুই লঙ্কান ক্রিকেটার। এক বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
এবার আর কোনো আতঙ্কে নয়, অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরছেন চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো। আসালাঙ্কা না থাকায় ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে থাকবেন দাসুন শানাকা। অন্যদিকে পেসার আসিথার পরিবর্তে স্কোয়াডে থাকা হয়েছে পবন রত্নায়েকেকে।
ওই বিবৃতিতে এসএলসি জানিয়েছে, ‘চারিথ আসালাঙ্কা ও আসিথা ফার্নান্দো অসুস্থতায় ভুগছেন। তাঁরা দুজন দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁদের পাওয়া যাবে না। দেশে ফিরে তাঁরা নিজেদের সুস্থ করার দিকে মনোযোগ দেবে এবং পরবর্তী সিরিজের আগে ফিরতে পারবেন।’
পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে জিম্বাবুয়ে। লঙ্কানদের প্রথম ম্যাচ আগামী ২০ নভেম্বর। প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ে। ২২ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা।
এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ চলাকালীন বোমা হামলার আতঙ্কে দেশে ফিরে যেতে চেয়ছিলেন শ্রীলঙ্কান ৮ ক্রিকেটারসহ সাপোর্ট স্টাফের কয়েকজন সদস্য। কিন্তু এসএলসির কড়া বার্তায় এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সফরকারীরা।
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য শ্রীলঙ্কার পরিবর্তিত স্কোয়াড: দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), কামিল মিশারা, পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্থ চামিরা, নুয়ান থুসারা, পবন রত্নায়েকে, ইশান মালিঙ্গা, ভানুকা রাজাপাকশে।