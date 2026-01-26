হোম > রাজনীতি

দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপি।

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। এরপর ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে দিয়ে ঘুরে আবার বাংলামোটরে এসে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন এনসিপির মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, সদস্যসচিব এস এম শাহরিয়ার, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জাবেদ রাসিন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বলেন, ‘ঢাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একজন গণঅভ্যুত্থানের নেতার ওপর হামলা আমাদের মাঝে আশঙ্কা সৃষ্টি করে। সারা দেশে যেভাবে প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে এবং প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, তাতে আমাদের একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সংশয় হচ্ছে।’ এ সময় তিনি প্রশাসনকে দ্রুতভিত্তিতে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান এবং সারা দেশে প্রার্থীদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানান।

এর আগে সোমবার বিকেলে উত্তরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে একটি গণমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উত্তরা জসিমউদ্দিন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মুগ্ধ মঞ্চে এসে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে আরিফুল ইসলাম বলেন, সারা দেশে ১১ দলীয় জোটের গণজোয়ার দেখে একটি দল ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো হামলা করে, সহিংসতার মাধ্যমে তা থামানোর চেষ্টা করছে। তবে এখন থেকে জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটলে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সমাবেশে জামায়াত-এনসিপির স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

