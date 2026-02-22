সেলিমা রহমানকে দেখতে হাসপাতালে ডা. রফিক

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমানকে দেখতে গেছেন দলটির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম।
বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
সেলিমা রহমান গত কয়েক দিন ধরে জ্বর, শরীর ব্যথা ও ফুসফুস সংক্রমণে ভুগছিলেন। পরে পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভূত হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর পায়ের শিরায় রক্তনালি জমাট বেঁধে ডিপ ভেইন থ্রম্বসিস (ডিভিটি) রোগ ধরা পড়ে। এরপর তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) স্থানান্তর করা হয়। সেখানে প্রথমে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেও পরে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসার পর বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানা গেছে।
আজ রোববার হাসপাতালে গিয়ে রফিকুল ইসলাম সেলিমা রহমানের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসাপ্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। এ সময় তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
সেলিমা রহমানের পরিবার তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছে।