‘যেসব দল–ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে’

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যেসব ‘দল, ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, আজ লড়াই এদের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সামনে এগিয়ে গিয়ে, তারেক রহমান সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশকে আমরা সত্যিকার অর্থে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব ইনশা আল্লাহ।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আমরা সব সময় যে কথাটা বলি—আমরা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল। আমরা পেছনে ফিরে তাকাই না, আমরা সামনের দিকে যাই। আজ একটা দল—রাজনৈতিক দল—বিভিন্নভাবে কুৎসা রটনা করছে, বিভিন্নভাবে মিথ্যা কথা বলছে। আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে, এমনকি আমাদের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করছে। এই দলটাকে আপনারা চেনেন? কোন দল? এই দলটা কি ভোট পাবে? বাংলাদেশে এদের জায়গা আছে, বন্ধুগণ? তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশ্বাস করেনি। আজ নতুন করে এরা বলতে শুরু করেছে, এরা নাকি বাংলাদেশকে তৈরি করবে নতুন করে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫ বছর এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছে, মিথ্যা মামলা খেয়েছে, গুম হয়েছে। কিন্তু কখনো মাথানত করেনি। আপনাদের এই মাঠে অনেকবার অনেকবার, আমাদের গণতন্ত্রের মা, আমাদের সকলের মা, যিনি সারাটা জীবন লড়াই করেছেন গণতন্ত্রের জন্য, সেই মহীয়সী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অনেকবার এখানে এসেছিলেন। আজ বারবার সেই কথা মনে পড়ছে।’

তিনি বলেন, ‘এই সিলেট হচ্ছে সেই সিলেট, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানীর জন্ম হয়েছে। এই সিলেট হচ্ছে সেই সিলেট, যেখানে আপনাদের উন্নয়নের নেতা সাইফুর রহমানের জন্ম হয়েছে। এই সিলেট হচ্ছে সেই সিলেট, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গুম হয়েছিলেন সেই এম ইলিয়াস আলীর সিলেট।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। তাঁর মূল দর্শনটাও ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। তাঁর দর্শন ছিল উন্নয়ন। ওই পতাকাটা তিনি ধরেছিলেন, পরে ধরেছিলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আজকে সেই পতাকা আমার নেতা তারেক রহমানে হাতে। আজ এই পতাকা নিয়ে তারেক রহমান এই সিলেট থেকে শুরু করেছেন তাঁর যাত্রা। এই যাত্রা হচ্ছে আগামীদিনের বাংলাদেশকে নতুন করে সাজানোর যাত্রা। এই যাত্রা হচ্ছে তারেক রহমানের চিন্তার মধ্য দিয়ে, পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার যাত্রা।’

