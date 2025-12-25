১৭ বছর পর ঢাকার মাটি স্পর্শ করলেন তারেক রহমান

অবশেষে ঢাকা এসে পৌছালেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ১৭ বছরের অপেক্ষার পর পা রাখলেন দেশের মাটিতে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা ৩৯ মিনিটে তাঁকে বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে, লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল ১০ টার দিকে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অবতরণ করে উড়োজাহাজটি। সেখান থেকে অবশেষে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে উড়োজাহাজটি।
বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। বিমানবন্দর থেকে লাল-সবুজ রঙের বিশেষ একটি বাহনে করে রাজধানীর ৩০০ ফুটের সংবর্ধনা মঞ্চে যাবেন তারেক রহমান।
সংবর্ধনা মঞ্চ ঘিরে এরই মধ্যে পূর্বাচল ও এর আশেপাশের এলাকা জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। যদিও খুব কম সময়ের জন্য এখানে অবস্থান করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন এখানে তারেক রহমান ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় বক্তা থাকবে না।
সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেই অসুস্থ মা বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তিনি। এরপর গুলশানের বাসায় ফেরার কথা রয়েছে তাঁর।