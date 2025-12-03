হোম > রাজনীতি

এনসিপির কার্যালয়ে আইআরআই প্রতিনিধিদল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ বুধবার সকালে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধিদল। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এনসিপির কার্যালয়ে যান এই প্রতিনিধিদল।

এনসিপির মিডিয়া সেল এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আইআরআইয়ের সেন্টার ফর ইনসাইটস ইন সার্ভে রিসার্চের জ্যেষ্ঠ পরিচালক সোনজা গ্লোকল। তাঁদের স্বাগত জানান এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা ও যুগ্ম প্রধান সমন্বয়কারী নাভিদ নওরোজ শাহ। তাঁরা সম্প্রতি আইআরআই পরিচালিত প্রাক্‌-নির্বাচন জরিপ এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গত ২২ অক্টোবর এনসিপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে আইআরআইয়ের প্রাক্-নির্বাচনী মূল্যায়ন দল। রাজধানীর একটি হোটেলে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বৈঠকে আইআরআই প্রতিনিধিদলে ছিলেন বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য ক্রিস্টোফার জে ফুসনার, সিএনএএসের সিনিয়র ফেলো ও ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি প্রোগ্রামের পরিচালক লিসা কার্টিস, কারিগরি বিশেষজ্ঞ জেসিকা কিগান, আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর স্টিভ সিমা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জেমি স্পাইকারম্যান, রাজনৈতিক দল ও প্রচার কৌশলবিষয়ক পরামর্শক জন ফ্লুহার্টি, পরামর্শক ডারিন বিয়েলেকি ও প্রোগ্রাম পরামর্শক অমিতাভ ঘোষ।

অন্যদিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের (আইআরসি) প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ও আইআরসি সদস্য মনিরা শারমিন, যুগ্ম সদস্যসচিব ও আইআরসির উপপ্রধান আলাউদ্দিন মোহাম্মদ এবং যুগ্ম সদস্যসচিব ও আইআরসি সদস্য তাহসিন রিয়াজ।

