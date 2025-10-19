হোম > রাজনীতি

ওমরাহে গেলেন জামায়াত আমির, সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ডা. শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। ওমরাহ পালন শেষে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর করে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি দেশে ফিরবেন। রোববার (১৯ অক্টোবর) জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রোববার বেলা ১১টায় ঢাকা ত্যাগ করেছেন শফিকুর রহমান।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জামায়াত আমিরকে বিদায় জানান দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের প্রমুখ।

সম্পর্কিত

সিলেটে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

ইসিকে ‘গনিমতের মাল’ হিসেবে ভাগ করে নিয়েছে আর্মি, বিএনপি ও জামায়াত: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের হেনস্তা, নেতাদের দুঃখপ্রকাশ

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেও জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে কেন— ব্যাখ্যা দিলেন গোলাম পরওয়ার

বিএনপিকে গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা সফল হবে না: সালাহউদ্দিন

ক্ষমতায় গেলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জাতীয়করণের দাবি মানার আশ্বাস মির্জা ফখরুলের

সনদে এনসিপির স্বাক্ষর না করা সবার জন্য কষ্টের ব্যাপার : মান্না

সুস্থ থাকলে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন খালেদা জিয়া: রিজভী

নাহিদের ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানালেন সালাহউদ্দিন আহমদ

ইসির চাপিয়ে দেওয়া প্রতীক নেবে না এনসিপি: হাসনাত আবদুল্লাহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা