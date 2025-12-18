রাতের মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চায় ছাত্রশক্তি

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি। আজ বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পদত্যাগ না করলে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এই সহযোগী সংগঠনটির নেতারা।
আজ বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এই হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
ছাত্রশক্তির সভাপতি জাহিদ হাসান বলেন, ‘আমরা সাবধান করে দিচ্ছি ড. ইউনূসকে। আপনার যদি মনে হয়, এই কণ্ঠ আপনার কানে পৌঁছায় না, যমুনার পাশে গিয়ে কণ্ঠ পৌঁছে দিয়ে আসব। যদি আজকে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে চান, তাহলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের ব্যবস্থা করেন। না হলে রাতে আপনার বাসার পাশে গিয়ে এ কণ্ঠ শোনানো হবে।’
ছাত্রশক্তির ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামলী সুলতানা জেদনী বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম পদত্যাগ না করলে আমরা রাজপথ ছাড়ব না। প্রয়োজনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য যেভাবে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাও দিয়েছি, সেভাবে যমুনা ঘেরাও করব।’
সমাবেশে ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা বলেন, ‘এনসিপি নেত্রী জান্নাত আরা রুমি লাগাতার সাইবার বুলিংয়ের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে সাইবার বুলিং করা হয়েছিল, থানায় জিডি করেও কোনো প্রতিকার পাননি তিনি। জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার। তাই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে হবে।’
ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমিদ আল মুদ্দাসসির বলেন, ‘ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনার এত দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়নি। অন্যদিকে এ দেশের জঙ্গি, খুনি ও অপরাধীদের যাঁরা দেশে আশ্রয় দিচ্ছেন, প্রশ্রয় দিচ্ছেন, পালন করছেন, তাঁদের আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো শক্ত বার্তা দিতে পারেনি।’ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্য একটি দেশের তাঁবেদারি করছে বলে অভিযোগ করেন ছাত্রশক্তির এই নেতা।
সমাবেশে ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা ‘আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’, ‘হাদিরা মরে না, ’২৪ হারে না’, ‘৭১-এর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার’সহ নানা স্লোগান দেন। সমাবেশ শেষে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য হয়ে ভিসি চত্বরে যান। সেখান থেকে আবার রাজু ভাস্কর্যে আসেন। পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলমের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।