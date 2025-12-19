হোম > রাজনীতি

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারের ওপর হামলা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর নগ্ন আঘাত: জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সন্ত্রাসী হামলায় জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর যখন সারা দেশের শোকাহত মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনারত, ঠিক তখন প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার জন্য দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ দেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলা করে। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

আজ শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও ফ্রন্টের মুখপাত্র এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, দেশপ্রেমিক ওসমান হাদির মৃত্যুতে যখন সাধারণ মানুষ শোকার্ত হয়ে প্রার্থনারত, ঠিক তখনই প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল দেশের প্রধানতম গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে; যা জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারের পাশাপাশি নিউ এইজ সম্পাদক দেশপ্রেমিক সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর স্বার্থান্বেষী মহলের হামলা ও খুলনায় ডুমুরিয়াতে সাংবাদিককে হত্যা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর নগ্ন আঘাতের শামিল এবং মতপ্রকাশে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

‘এ ধরনের সব প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে দলমত-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।’

এ সময় ময়মনসিংহে এক সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার পর প্রকাশ্যে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অহিংস ও বৈষম্যহীন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সে বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করা যায় না।’

এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য দাবি জানান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতারা।

এ ছাড়া চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলার প্রচেষ্টা এবং ছায়ানট ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান তাঁরা।

সহিংসতা ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সবাইকে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার।

