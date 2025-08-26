হোম > রাজনীতি

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও সংস্কার হলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। দলীয় সফরে চীনের উদ্দেশে দেশ ছাড়ার আগে আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যাবে, নির্বাচনের পথে আমরা তত দ্রুত এগোব। যদি ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু এখন পর্যন্ত জুলাই সনদ নিয়ে কোনো উদ্যোগ আমরা দেখছি না। সে জায়গা থেকে আমরা বলেছি, সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনের দিকে গেলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ফলে যত দ্রুত আমরা জুলাই সনদের বিষয়টি সুরাহা করতে পারব, তত দ্রুত আমরা নির্বাচনের দিকে যেতে পারব।’

চীন সফরে বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান নাহিদ ইসলাম। এ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে বলে মনে করেন তিনি।

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে সফরকারী দলে রয়েছেন সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসীন রিয়াজ।

এনসিপির নেতারা জানান, চীন সফরকালে তাঁরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি গ্রাম ও শিল্পকারখানা পরিদর্শন করবেন। চায়না কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে। চীন সফর উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় চীনা দূতাবাসে এনসিপির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের জন্য এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

