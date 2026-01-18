জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী আজ

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী আজ ১৯ জানুয়ারি। ১৯৩৬ সালের এই দিনে তিনি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
জিয়াউর রহমানের বাবা ছিলেন রসায়নবিদ মনসুর রহমান ও মা জাহানারা খাতুন রানী। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় জিয়াউর রহমানের ডাকনাম কমল। ১৯৫৩ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। তাঁর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে গড়ে ওঠে জেড ফোর্স।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২৫ আগস্ট জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ওই বছরের ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন তিনি। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হন জিয়াউর রহমান। তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বিপথগামী একদল সেনাসদস্যের হাতে নিহত হন জিয়াউর রহমান।
দলের প্রতিষ্ঠাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে দুই দিনের (আজ সোমবার ও আগামীকাল মঙ্গলবার) কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। গতকাল রোববার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচি জানানো হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ বেলা ১১টায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরাসহ সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় পতাকা উত্তোলন, বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনগুলোর উদ্যোগে সব জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা ও বিভিন্ন ইউনিটে স্থানীয় সুবিধা অনুযায়ী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।
জিয়াউর রহমানের স্মরণে মঙ্গলবার বিএনপি বেলা ১১টায় কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।