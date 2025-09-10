হোম > রাজনীতি

ছাত্রশিবির ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ‘অংশগ্রহণ করেনি’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

আজ বুধবার রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) মুক্তিযোদ্ধা হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমার জানামতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই।’

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির—এই ব্যানারে এবারের ডাকসু নির্বাচনে কোনো প্যানেল দেওয়া হয়েছিল কি না—এ প্রশ্ন তুলে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ব্যানারে ঘোষণা দিয়ে ছাত্ররা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। অন্য কয়েকটি দল, এমনকি ইসলামী আন্দোলন নামে একটি দল প্যানেল করেছে। কেউ কেউ স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য নামে প্যানেল করেছে। কেউ সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ নামে করেছে। কিন্তু যারা স্বনামে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায়নি, তার একটা উদ্দেশ্য তো অবশ্যই আছে।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘যারা আজ ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট—এই ব্যানারে জয়ী হয়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের অভিনন্দন জানাই। বহুদিন পর নির্বাচন হওয়ায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। ডাকসুতে যারা বিজয়ী হয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানাই। এটা গণতন্ত্রের রীতি।’

জাতীয় রাজনীতিতে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘যাঁরা অতীতে ডাকসুতে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা বৃহৎ কোনো দলের ছাত্রসংগঠন না হলে জাতীয় রাজনীতিতে আসতেই পারেননি। কারও নাম নেব না। ডাকসুতে ভিপি, জিএস হয়েছেন—এমন নেতা জাতীয় রাজনীতিতে আছেন। কেউবা হারিয়ে গেছেন।

‘তাঁদের মধ্যে যাঁরা বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ জাতীয় সংসদে এসেছেন। বাকিরা এখন পর্যন্ত লড়াই করছেন, সংগ্রাম করছেন আসার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত কামিয়াব হননি। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতির একটা পোস্টমর্টেম, বিশ্লেষণ। তবে এটা আমি বলি, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়েই তা হয়েছে।’

