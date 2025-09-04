হোম > রাজনীতি

পিআরের দাবি পূরণ করেই নির্বাচনে যাব: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আমরা নির্বাচনে যাব অবশ্যই, কিন্তু তার আগে পিআর-এর দাবি পূরণ করে আমরা নির্বাচনে যাব। এ দাবি আমাদের চলতেই থাকবে। আমাদের দাবি মানতে হবে, তারপর আমরা নির্বাচনে যাব। সবাইকে বাদ দিয়ে যদি, একাই নির্বাচন করতে চান, তাহলে দেশের মানুষ সেটা আর হতে দিবে না। একাই নির্বাচন করবেন, ওই চিন্তা করে আর ঘুম নষ্ট করার দরকার নেই।’

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে এগ্রিকালচারিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (এএফবি) আয়োজিত জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সরকারের উদ্দেশ্যে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘যে দলগুলো বেশিরভাগ ভোটার, বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কথা না শুনে কাদের কথায় পিআর পদ্ধতি দিতে চাচ্ছেন না। সেজন্য আমরা বলেছি, গণভোট দেন, গণভোটে যদি জনগণ পিআর চায়, তাহলে সকল দলকে মানতে হবে। যদি জনগণ বলে পিআর লাগবে না, তাহলে আমরাও (জামায়াত) সেটাকে শ্রদ্ধা করি।’

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘পিআর হলে কালো টাকা হবেনা, পেশিশক্তি দেখানো যাবে না, সব দলের পার্লামেন্ট হবে, রিচ পার্লামেন্ট হবে। ছোট ছোট দলগুলোও পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। এক পার্সেন্ট ভোট যে পাবে, সে দলও তিনটা আসন পাবে। একটি অংশগ্রহণমূলক সংসদ হোক, সকলের অংশীদারিত্বে জনগণের সরকার দেশ চালাক এটা যারা চায় না, তারাই পিআরের বিরোধিতা করে। সুতরাং, জ্ঞানীদের জন্য ইশরায় যথেষ্ট।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বহুকষ্টের বিনিময়ে আমরা দেশ সংস্কারে সুযোগটা পেয়েছি। কোন দলীয় সরকার আসলে আর সংস্কারের সুযোগটা আমরা পাব না। ইতিমধ্যে একটি দলের স্থায়ী কমিটির এক নেতা বলেছেন, আপনার যত সংস্কার আইন-কানুন বদলান, আমরা ক্ষমতাই আসলে সব মুছে দিব। যাওয়ার আগেই যদি মুছে দেন, তাহলে ক্ষমতায় গেলে কি করবেন।’

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ড. এটিএম মাহবুব ই ইলাহীর সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. ইয়ামিন হোসেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাসান নাসির প্রমুখ।

