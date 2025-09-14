খুনি হাসিনার এমন বিচার হবে, পৃথিবীর সব স্ট্যান্ডার্ড আইন তা মেনে নেবে: সারজিস আলম

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি শেখ হাসিনার ‘এমন বিচার হবে, পৃথিবীর সব স্ট্যান্ডার্ড আইন তা মেনে নেবে’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।
আজ রোববার জাপানের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে ইকোনো কুমিন সেন্টারে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। এনসিপি ডায়াস্পোরা এলায়েন্স এ সভার আয়োজন করে।
সারজিস বলেন, ‘খুনি হাসিনার বিচার এমন স্ট্যান্ডার্ডে হবে, পৃথিবীর সব স্ট্যান্ডার্ড, সব আইন বিচার হিসেবে মেনে নেবে। সুতরাং আমরা লোকদেখানোর জন্য খুনি হাসিনার বিচার করব না। যেমন করে হাসিনা বাংলাদেশের আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদদের শুধু নিজের খায়েশ পূরণ করার জন্য লোকদেখানো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে।’
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কথা উল্লেখ করে সারজিস বলেন, ‘এই আইসিটি ট্রাইব্যুনাল আপনার-আমার খায়েশ পূরণের জন্য বিচার করতে চায় না। ওই খুনি হাসিনা, যে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে হত্যার নির্দেশদাতা—হাসিনাকে বিচারিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে শেষ করে ফাঁসিতে ঝোলানো নিশ্চিত করতে চায়।’
মতবিনিময় সভায় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ৭১-এর সংবিধানে মুসলমানদের রক্ত বাদ দেওয়া হয়েছিল। গত ১৫ বছর কারও মুখে দাড়ি থাকলে, মাথায় টুপি থাকলে, টাকনুর নিচে কাপড় পড়লে, তাকে জঙ্গি বলে রাস্তায় খুন করা বৈধ করা হয়। এটা ছিল ভারতের এজেন্ডা। ভারতের একটা ফোর্স বাংলাদেশে ছিল, তাদের মাধ্যমে এই কাজ করা হয়েছে। সেই ফোর্স ছিল আওয়ামী লীগ।
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘যে স্বৈরাচারব্যবস্থা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তার মূল ছিল সংবিধান। এ জন্য আমাদের সংবিধান অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।’
মতবিনিময় সভায় জাপানে অবস্থানরত প্রবাসীরা বাংলাদেশ বিমানের ‘জাপান টু বাংলাদেশ’ সরাসরি বিমান চালু করার এবং আগামী নির্বাচন থেকে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার দাবি জানান। এ ছাড়া জাপানে মৃত্যুবরণ করা বাংলাদেশিদের মরদেহ সহজে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।
এ সময় উপস্থিত এনসিপি নেতারা এসব দাবি পূরণে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে এনসিপির ডায়াস্পোরা এলায়েন্সের এশিয়া প্রতিনিধি জুবায়ের সরদারের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম, এলায়েন্সের ওসাকা প্রতিনিধি মিরাজ, মঈনুল, সৌরভ, সাজ্জাদ প্রমুখ।