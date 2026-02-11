হোম > রাজনীতি

জেলা জামায়াতের আমির আটকের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাজানো নাটক: জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মগবাজারে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিনের অর্ধকোটি টাকাসহ আটক হওয়ার ঘটনাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাজানো নাটক বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, ‘ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত আমির একজন ব্যবসায়ী। এয়ারপোর্টের মতো একটা সিকিউর জায়গায় এ ধরনের ঘটনা সাজানো। জামায়াতে ইসলামীকে বিতর্কিত করার জন্য এ ধরনের অপপ্রয়াস হয়েছে।

আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে এ বিষয়ে অনাপত্তি দেওয়া হয়েছে। টাকা পরিবহন করতে কোনো সমস্যা নেই বলেই ঢাকা বিমানবন্দর ছাড়পত্র দিয়েছে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, সেখানে তারা ক্লিয়ার করেছে। বিষয়টা সাজানো নাটক ছাড়া কিছু নয়।

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের অভিযোগ করেন, ‘এক দল সন্ত্রাসী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছে। জনগণ যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোটকেন্দ্রে আসতে না পারে সে চক্রান্ত হচ্ছে। গতকাল আমাদের আমিরের আসনে নির্বাচনী বুথ ভেঙে ফেলছে। এ ছাড়া সারা দেশেই আমাদের নেতা–কর্মীদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা ঘটছে।’

অর্ধকোটি টাকাসহ আটক জামায়াত নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে জামায়াতে ইসলামীর এজেন্টদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে-হামলা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, ‘আমাদের মনে হচ্ছে প্রশাসনের একটা অংশ একটা দলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।’

