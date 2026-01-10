হোম > রাজনীতি

গুলশানে নির্বাচনী কার্যালয় খুলল বিএনপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদারের লক্ষ্যে রাজধানীতে বিশেষ নির্বাচনী কার্যালয় চালু করেছে বিএনপি।

আজ শনিবার বিকেলে গুলশানের ৯০ নম্বর সড়কের ১০/সি নম্বর বাসভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এর উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যান্য সদস্য।

উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রুহুল কবির রিজভী জানান, সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত বিএনপির নির্বাচনী স্টিয়ারিং কমিটির সব কার্যক্রম এই কার্যালয় থেকে পরিচালিত হবে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনাকে সহজ ও কার্যকর করতে এই কার্যালয়ে একটি কল সেন্টারও চালু করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করা জটিল ও ব্যাপক পরিসরের কাজ। সেই কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে আলাদা এই নির্বাচনী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

