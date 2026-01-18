তারেক রহমানের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন দেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধিদল। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তাঁরা তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই সাক্ষাৎ ও আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠকে দেশের বর্তমান সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান গণমাধ্যমকে এই সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, প্রতিনিধিদলে দেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তারেক রহমান দেশের শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে গুণীজনদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
সাক্ষাৎকালে কবি ও সাহিত্যিকদের এই প্রতিনিধিদলের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন। আলোচনা শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।