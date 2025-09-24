হোম > রাজনীতি

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির নারীনেত্রীদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র ও লিঙ্গসমতার অগ্রযাত্রা জোরদার করতে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সংলাপের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হাইকমিশনার কুকের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের ইন্টারনাল পলিটিকসপ্রধান কেট ওয়ার্ড ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার তাহেরা জাবীন। এনসিপি প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. তাজনূভা জাবীন, মনিরা শারমিন, নুসরাত তাবাসসুম, মাহমুদা মিতু, সাদিয়া ফারজানা, হোমায়রা নূর ও তানহা শান্তা। এ ছাড়া এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের ডেপুটি লিড আলাউদ্দিন মোহাম্মদও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। এনসিপির নেত্রীরা তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা সংস্কারের জন্য চলমান কনসেনসাস কমিশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকটিও উল্লেখ করেন। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিত্র নির্মাণে নারী নেতৃত্বের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়েও মতবিনিময় হয়।

হাইকমিশনার কুক নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা অর্জনে যুক্তরাজ্যের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতায় এ মূল্যবোধ সব সময় অগ্রাধিকার পায়।

উভয় পক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার, জনগণের সম্পৃক্ততা গভীর করা ও সংস্কার কার্যক্রমে নাগরিকদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত করার গুরুত্বের বিষয়ে একমত হন।

