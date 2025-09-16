হোম > রাজনীতি

নুরের ওপর হামলা: জি এম কাদেরসহ জাপা নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকার ফাইল ছবি

রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে হামলার ঘটনায় জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আক্তারুজ্জামান সম্রাট মাঝি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রমনা থানায় মো. আক্তারুজ্জামান সম্রাট মাঝি অভিযোগটি করেন বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম।

মাসুদ আলম বলেন, ‘ছাত্র অধিকার পরিষদের একজন রমনা থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। তবে এখনো মামলা হয়নি। আমরা অভিযোগের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

অভিযোগে বলা হয়, ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় পল্টনে আল-রাজী কমপ্লেক্সের সামনে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি জাতীয় পার্টির কাকরাইল কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়।

অভিযোগপত্রে জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান জি এম কাদের, মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীসহ মোট ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১০০-১৫০ জন অজ্ঞাতনামা হামলাকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

আক্তারুজ্জামান সম্রাটের দাবি, হামলাকারীরা লাঠি, হকিস্টিক, ইটপাটকেল ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দিতে হামলা চালায়। হামলায় নিজেও গুরুতর আহত হন। তাঁর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগে এবং ডান হাতে পাঁচটি সেলাই দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছাত্র অধিকার পরিষদ ও যুব অধিকার পরিষদের অন্তত ২০-৩০ জন নেতা-কর্মী এতে আহত হন।

সম্রাট জানান, আহত অবস্থায় প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। পরে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল ও সর্বশেষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন তিনি।

শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ‎রমনা থানায় ‎অভিযোগটি করেন বলে জানান সম্রাট। হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানান তিনি।

সম্পর্কিত

নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ভয়ংকর চর্চা: সালাহউদ্দিন

জুলাই সনদে শাপলা হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃতি চায় ইসলামী আন্দোলন

ইইউ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

‘জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক’

দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জামায়াতের

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়

বিসিএস পরীক্ষার কারণে বৃহস্পতি ও শুক্রবার জামায়াতের কর্মসূচি হবে বিকেলে

হেফাজত আমিরের বক্তব্যের প্রতিবাদ জামায়াতের, কী বলেছিলেন তিনি

দলগুলোর মতানৈক্য: মাঠে গড়াচ্ছে রাজনীতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা