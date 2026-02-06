হোম > রাজনীতি

ঢাকায় রোববারের জনসভা বাতিল করল বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় আগামী রোববারের জনসভার কর্মসূচি বাতিল করেছে বিএনপি। আজ শুক্রবার দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী বলেন, গতকাল আমরা একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলাম। পরবর্তীতে নেতাদের সভায় আলাপ-আলোচনা করে ৮ তারিখের সমাবেশ বাতিল করেছি। পূর্বনির্ধারিত সমাবেশের পরিবর্তে তারেক রহমান আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেবেন।

গতকাল ৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এই জনসভার ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিলেন, ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার নেতা-কর্মীরা এ জনসমাবেশে অংশ নেবেন।

