বন্ধুত্ব চাইলে হাসিনাকে ফেরত দিতে হবে: ভারতের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সাবেক চিফ হুইপ ও বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মো. জয়নুল আবদিন ফারুক। ফাইল ছবি

ভারতের উদ্দেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, ‘বন্দিবিনিময় চুক্তি যদি রাখতে চান, যদি এ দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান, তাহলে অচিরেই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বন্দিবিনিময় চুক্তিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত দিতে হবে। তাঁর রায় হয়েছে। রায় কার্যকর করতেই হবে।’

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ রোববার সকালে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জয়নুল আবদিন এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দল এই সভার আয়োজন করে।

একটি দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন বলেন, ‘যারা ১০ বছর নিষ্ক্রিয় ছিল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আতাত করেছিল মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, আজ তারা আবার তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। এগুলা কি সহ্য করা যায়? যখন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছি, সেদিনকার কথা মনে পড়লে আপনাদের অত্যাচার, অবিচার, পাকিস্তানি বাহিনীকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলা “অমুক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে”, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া—এসব কাজের অংশীদার ছিলেন আপনারা। তবু সেদিন আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি।’

সেই দলের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন আরও বলেন, ‘ষড়যন্ত্র না করে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা যাচাই করেন। একবার বলেন, পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) না হলে ইলেকশনে যাব না। আবার বলেন, গণভোট না হলে ইলেকশন করব না। এখন বলেন, বিরোধী দল থেকে উপনেতা না দিলে ইলেকশন করব না। আসল কথা হলো, ইলেকশন করবেন। ইলেকশন না করে কই যাবেন?’

বালোদেশ জাতীয় বাস্তুহারা দলের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, বাস্তুহারা দলের সভাপতি শরীফ নাগীব প্রমুখ।

