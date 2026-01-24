জামায়াত জোটের নীতি ও আদর্শ খিচুড়িমার্কা: চরমোনাই পীর

জামায়াতে ইসলামী ও তার জোটের নীতি, আদর্শ খিচুড়িমার্কা বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ছনবাড়ি চৌরাস্তায় মুন্সিগঞ্জ-১ (শ্রীনগর-সিরাজদিখান) আসনের দলীয় প্রার্থী আতিকুর রহমান খানের নির্বাচনী পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।
রেজাউল করীম বলে, ‘জামায়াত ও জামায়াত জোট কোন নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, আমাদের গ্রামে একটি কথা আছে, ডাল-চাল মিশালে হয় খিচুড়ি। জামায়াত জোটের নীতি ও আদর্শও খিচুড়িমার্কা। এই খিচুড়িমার্কা নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে কখনো দেশের উন্নয়ন হতে পারে না, উন্নত হতে পারে না।’
কোন দল কী নীতি-আদর্শে দেশ পরিচালনা করতে চায়, তা উল্লেখ করে রেজাউল করীম বলেন, ‘ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চায় ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। আওয়ামী লীগ চেয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। বিএনপি চায় জাতীয়তাবাদ, তার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। অন্যান্য বাম দলের নিজ নিজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু জামায়াত ও জামায়াত জোট কোন নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।’
রেজাউল করীম আরও বলেন, ‘এ জন্যই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আজ যে সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়েছে, আমরা তাঁদের সঙ্গে থেকে, ধোঁকাবাজির সঙ্গে ক্ষমতায় যাওয়ার সহযোগী, ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হতে পারি না।’
মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আতিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এবং মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের নির্বাচনী সমন্বয়কারী মো. মইনুদ্দিন মাসুদের সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা শাহাদাত হোসেন লস্করপুর, শ্রীনগর উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাকসুদুর রহমান, সিরাজদিখান উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের উপদেষ্টা মাওলানা ওবায়দুল হক, শ্রীনগর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।