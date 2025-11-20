তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুলাই সনদের ভিত্তিতে গঠন করতে হবে: এনসিপি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে আসন্ন সংসদ নির্বাচন নয়, এর পর থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় গঠন করতে হবে বলে জানিয়েছে দলটি।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আখতার বলেন, ‘বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা সবার রক্তের মধ্য দিয়ে এই অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। সে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত ঐকমত্য কমিশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আমরা সম্মত হয়েছি, জুলাই সনদে যে প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, সামনের দিনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সেই প্রক্রিয়াতে গঠন করতে হবে। এই আহ্বান এবং এই বাধ্যবাধকতার কথা জানিয়ে আজকের যে রায়, সেটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।’
আখতার বলেন, ‘বাংলাদেশের উচ্চ আদালত যে যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন, তার মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকারের আমলে প্রদান করা কলঙ্কজনক রায় থেকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং জাতি মুক্তি লাভ করেছে। আমরা এটাকে ইতিবাচক ঘটনা হিসেবে দেখি।’
সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আখতার হোসেন বলেন, কোনোভাবেই জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার কোনো সুযোগ নেই। আজকের রায়ের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হলেও সেটা অটোমেটিক্যালি স্থাপিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পরবর্তী সংসদের মধ্য দিয়ে এটাকে নিয়ে আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সংসদের ওপরে কথা রয়েছে, তার একটি সংস্কার পরিষদ হবে এবং এই সংস্কার পরিষদ জুলাই সনদে যেভাবে বিবৃত আছে, ঠিক সেভাবেই তারা সেটাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবে। অতএব সংশোধনীতে যেভাবে আছে, সেভাবে নয়, জুলাই সনদে যেভাবে আছে, সেভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে।
আসন্ন নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন নেই জানিয়ে এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ঠিক এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এ অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন দিতে ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের মধ্য দিয়েই সামনে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা প্রমুখ।