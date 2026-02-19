হোম > রাজনীতি

দলীয় পরিচয়ের কারণে কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয়: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

শুধু দলীয় পরিচয়ের কারণে কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয়—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিরপুরে নিজের সংসদীয় আসনে এতিম শিশুদের নিয়ে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এ কথা বলেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, ‘দলীয় পরিচয়ের কারণে কেউ যদি জুলুমের শিকার হন, তাহলে এটা হবে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য অমান্য ও অশ্রদ্ধা করার শামিল। অতীতে যারা এসব করেছে, তারা ঠিকমতোই আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওনাটা বুঝে পেয়েছে। সরকারের কাছে আমরা আশা করব, আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন—এমন সব কাজ করবেন। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন এমন সব কাজ থেকে নিজেরা বিরত থাকবেন এবং দেশবাসীকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা এই দেশ ও দেশের নাগরিকদের ভালোবাসি। যদি নাগরিকদের কেউ জুলুমের শিকার হন, তাহলে আমরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলব।’

সম্প্রতি এখন টিভির ‎কয়েকজন সাংবাদিককে শোকজের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘এটা সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ওপর নির্লজ্জ আঘাত। আমরা সরকারের কাছে আশা রাখব সাংবাদিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হবে। নইলে আমরা মনে করব সরকার একনায়কতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে।’

এখন টিভির ঘটনা সমঝোতার চেষ্টা করবেন তথ্যমন্ত্রী

‎অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন। সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি ফখরুদ্দিন মানিক।

আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের নায়েবে আমির আব্দুর রহমান মুসা।

