হোম > রাজনীতি

কেউ জানে না, এমনও অনেক মিটিং হচ্ছে: আমীর খসরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘কূটনীতিকরা কার বাসায় বৈঠক করবেন সেটা তাদের নিজস্ব বিষয়। এ নিয়ে আমরা চিন্তা করি না। তাঁরা বৈঠক করবেন, এটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কারও বাসায় বৈঠক করলে রাজনীতিতে কিছু আসে যায় না। কেউ জানে না, এমনও অনেক মিটিং হচ্ছে।’

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ঢাকায় নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজের বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

ওই বৈঠকে আরও ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

এটা (কূটনীতিকদের বৈঠক) আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেন, ‘না, ‍গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারও বাসায় মিটিং করলে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল! রাজনীতি এত সহজ ব্যাপার নাকি? কারও বাসায় মিটিং করলাম, আর রাজনীতির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল!’

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ কী চায় সেটাই বড় প্রশ্ন। বাধা-বিপত্তির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।’

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘গণভোট, সংস্কার বা ঐকমত্য কমিশন— যাই বলা হোক না কেন, যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হবে তার বাইরে কোনো আলোচনা হবে না। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে।’

উল্লেখ্য, গত সোমবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে সাবের হোসেন চৌধুরীর নিজ বাসভবনে অতি গোপনীয়তায় তিন দেশের রাষ্ট্রদূত বৈঠক করেন বলে সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই তিন রাষ্ট্রদূত হলেন ঢাকায় নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন আরাল্ড গুলব্রানসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস লিনাস রাগনার উইকস ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মলার।

সম্পর্কিত

দেশি-বিদেশি অপশক্তির চক্রান্ত রুখে দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে: তারেক রহমান

পাসপোর্টে আবারও ইসরায়েলকে বাদ দেওয়ার দাবি বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামানের

জামায়াত আমিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জার্মানির রাষ্ট্রদূত

জামায়াতে আগ্রহ বিদেশিদের

খাগড়াছড়িতে ধর্ষণ ও হামলার ঘটনায় তথ্যানুসন্ধান দল পাঠাচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট আছে, তারাই অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে: আসিফ

৭ বছর পর জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে খালেদা জিয়া

তফসিলের আগেই গণভোট হওয়া উচিত: ইসলামী আন্দোলন

১৫–১৮ নভেম্বরের মধ্যে গণভোট সম্ভব, হিসাব দিলেন জামায়াত নেতা তাহের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা