মির্জা ফখরুলের আসনসহ ৩০০ আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের ৩০০ আসনেই জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম।
আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে জেলা জামায়াত আয়োজিত ওয়ার্ড সভাপতি-সেক্রেটারি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি করেন।
মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘মির্জা ফখরুলের আসন ঠাকুরগাঁও-১-সহ জেলার তিনটি আসনে জামায়াত বিজয়ী হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশজুড়ে ৩০০ আসনে আমরা জয়ী হব।’
আবদুল হালিম আরও বলেন, দেশের জনগণ এখন জামায়াতের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের মহব্বত ও আস্থা অর্জন করেছে দলটি। এ সময় তিনি জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, ‘এ সনদকে আইনে রূপ দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে, তা না হলে কেন আমরা এক বছর পার করলাম?’
আওয়ামী লীগের ভূমিকার সমালোচনা করে জামায়াতের এ নেতা বলেন, জামায়াতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে ছাত্র-জনতার স্লোগানে সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, গত ৫৩ বছরের হিসাবনিকাশ জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
নারীদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলে আবদুল হালিম বলেন, জামায়াত সরকার গঠন করলে কাউকে বোরকা পরতে বাধ্য করা হবে না। তবে শালীনতার বিষয়ে কথা বলা হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হবে।
সম্মেলনে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মাওলানা আব্দুল হাকিম, ঢাকা দক্ষিণের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি দেলোওয়ার হোসেন, জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কফিল উদ্দিন প্রমুখ।