সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ডা. শফিকুর রহমান।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে করবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই বৈঠক হবে বলে জানিয়েছে জামায়াত।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ ১৮ জানুয়ারি (রোববার) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক বৈঠকে মিলিত হবেন।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠকে আরও থাকবেন দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।

