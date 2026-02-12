সবাই ঢাকা-৮-এ আসুন, ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে: নাহিদ ইসলাম

ঢাকা-৮ আসনের জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর একটি ফেসবুক পোস্ট শেয়ার করে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘সবাই ঢাকা-৮ টে আসুন। ছাত্র-জনতার ভোটাধিকার রক্ষার্থে।’
আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলামের শেয়ার করা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘ফলাফল পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে, সবাই সতর্ক থাকুন। নিজেদের ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে যারা এখনো আসেননি, এগিয়ে আসুন।’
এর আগে রাত পৌনে ৮টার দিকে ছয় কেন্দ্রের ফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তাঁর আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে অভিযোগ করেন। তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট শাহিন আহমেদ বলেন, বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোট গণনা করে এজেন্টদের আটকে রেখে বাতিল ভোট যুক্ত করে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।