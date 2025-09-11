হোম > রাজনীতি

নুরের ওপর হামলার ১৪ দিনেও গ্রেপ্তার নেই, বিদেশেও নেওয়া হচ্ছে না: গণঅধিকার পরিষদ

ঢামেক প্রতিবেদক

গণঅধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন। ফাইল ছবি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ১৪ দিন পেরিয়ে গেলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিদেশে নেওয়ার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগান গেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন।

তিনি বলেন, ‘সেনাবাহিনী ও পুলিশের কতিপয় সদস্য গণঅধিকার পরিষদের সভাপতির ওপর হামলা করেছে, তা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ দেখেছে। কিন্তু আজকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, হামলাকারীরা চিহ্নিত হওয়ার পরও তারা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে দেখেছি। কিন্তু সেটিরও দৃশ্যমান পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত লক্ষ করছি না।’

‘সরকারের যে টালবাহানা, এই টালবাহানা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না। সরকারের পক্ষ থেকে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, কী কারণে তা নিচ্ছে না, এই প্রশ্ন আজ দেশের মানুষ রাখছে। তার মানে কি সরকার সেনাবাহিনীকে ভয় পাচ্ছে? নাকি অন্য কোনো ষড়যন্ত্র এখানে আছে?’

গণঅধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘নুরুল হক নুর আজ ১৪ দিন ধরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তাঁর সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে দেশের বাইরে নিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম আমাদের এমনটা জানিয়েছিলেন।

‘কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যদি সরকার কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে সরকার সেটি আমাদের জানিয়ে দিক। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এখন পর্যন্ত সরকারের ঘোষণার পরেও তাঁকে বিদেশে নেওয়া হচ্ছে না। নুরুল হকের নাকের যে হাড় ভেঙেছে, তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। বাংলাদেশের চিকিৎসার ওপর আস্থা রেখে বলছি, তাঁকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া উচিত।’

তিনি বলেন, ‘সেনাপ্রধান বলেছিলেন, তিনি রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ চান। আওয়ামী লীগকে আবার তিনি ফেরাতে চান। কিন্তু তাঁর সে আশায় গুড়েবালি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, জাতীয় পার্টির মাধ্যমে রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর একটি নমুনা আমরা দেখেছি। রংপুরে মোস্তাফিজার রহমান (রংপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান) তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, “আমরা স্বচ্ছ আওয়ামী লীগকে নিতে চাই এবং নমিনেশন দিতে চাই”।’

রাজধানীর কাকরাইলে গত ২৯ আগস্ট জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় নুরুল হক নুরসহ কয়েকজন আহত হন।

সম্পর্কিত

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

তলেতলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির: মির্জা আব্বাস

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

ডাকসুর বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হবেন, আশা জামায়াতের আমিরের

সাদিক-ফরহাদদের অভিনন্দন জানাল পাকিস্তান জামায়াত

‘স্বচ্ছ’ ডাকসু নির্বাচনের জন্য ঢাবি উপাচার্যকে অভিনন্দন সারজিসের

নিজেদের সবটুকু দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনব: আবিদুল

রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়: ছাত্রদলের হামীম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা