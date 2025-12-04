আরও ৩৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, আলোচিত যাঁরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।
দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ৩৬ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
আসনগুলো হচ্ছে ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-৫, নওগাঁ-৫, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-১, যশোর-৫, নড়াইল-২, খুলনা-১, পটুয়াখালী-২, বরিশাল-৩, ঝালকাঠি-১, টাঙ্গাইল-৫, ময়মনসিংহ-৪, কিশোরগঞ্জ-১, কিশোরগঞ্জ-৫, মানিকগঞ্জ-১, মুন্সিগঞ্জ-৩, ঢাকা-৭, ঢাকা-৯, ঢাকা-১০, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-১, রাজবাড়ী-২, ফরিদপুর-১, মাদারীপুর-১, মাদারীপুর-২, সুনামগঞ্জ-২, সুনামগঞ্জ-৪, সিলেট-৪, হবিগঞ্জ-১, কুমিল্লা-২, চট্টগ্রাম-৩, চট্টগ্রাম-৬, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১৫ ও কক্সবাজার-২।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিএনপি।
আজ দ্বিতীয় দফায় দলটি যাঁদের মনোনয়ন দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে রেজা কিবরিয়া। হবিগঞ্জ-১ আসনে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
গাজীপুর-১ আসনে কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. মজিবুর রহমান মনোনয়ন পেয়েছেন। চট্টগ্রাম-৬ আসনে (রাউজান উপজেলা) লড়ছেন সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসি হওয়া বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ভাই।
ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সাবেক মহাসচিব আব্দুস সালামকে ঠাকুরগাঁও-২ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
দলটির হয়ে ঢাকা-১৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। এ লক্ষ্যে গত নভেম্বরে বিএনপিতে যোগও দেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে না দিয়ে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।