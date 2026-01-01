হোম > রাজনীতি

এনসিপির আরও এক কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ছিলেন খান মুহাম্মদ মুরসালীন। ছবি: ফেসবুক।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আরও এক নেতা পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি হলেন দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন। তবে এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেও রাজনীতি ছাড়ছেন না মুরসালীন।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ফেসবুকে একটি ভিডিওর মাধ্যমে পদত্যাগের কথা জানান তিনি।

খান মুহাম্মদ মুরসালীন ভিডিও বার্তাটির সঙ্গে দেওয়া ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমি খান মুহাম্মদ মুরসালীন এতদিন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছি। এছাড়াও পার্টির মিডিয়া সেল, প্রচার ও প্রকাশনা সেলে কাজ করেছি। সম্প্রতি পার্টির নির্বাচনকালীন মিডিয়া উপকমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আজ থেকে এনসিপির সকল দায়িত্ব ও পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভিডিও বার্তায় জানালাম। এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেও রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করছি না। দেখা হবে রাজপথে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ.....’

পাঠকদের সুবিধার্থে ভিডিওটি যুক্ত করে দেওয়া হলো—

এবার এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন তাসনিম জারার স্বামী
এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন আরিফ সোহেল
সম্পর্কিত

নির্বাচনী হলফনামা: মডেল মেঘনা পেশায় রাজনৈতিক প্রশিক্ষক, নেই গয়না-গাড়ি

খালেদা জিয়ার আসনে বিকল্পরাই দলীয় প্রার্থী: সালাহউদ্দিন আহমদ

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

দেশের পক্ষের শক্তি বিএনপিকে বিজয়ী করবে মানুষ: মির্জা ফখরুল

জামায়াত আমিরের ‘গোপন বৈঠক’ নিয়ে সংবাদ, ক্ষোভ প্রকাশ সারজিসের

ভারতের সঙ্গে ‘গোপন বৈঠক’ মর্মে সংবাদ, নিন্দা জামায়াত আমিরের

মায়ের ত্যাগ-উদারতার উদাহরণ থেকেই শক্তি, ঐক্য ও দেশপ্রেম খুঁজে পাই: তারেক রহমান

‘আপনারা সেই শক্তি, যার কারণে জাতি আমার মায়ের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে পেরেছে’

শোকার্ত জনসমুদ্রের সশ্রদ্ধ বিদায়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ভিন্ন পরিচয়ে নির্বাচনে আ.লীগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা