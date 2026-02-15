হোম > রাজনীতি

৩০ আসনে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে ইসিতে ১১ দলীয় জোট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ১১টা ৪৫ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রবেশ করেন ১১ দলীয় জোটের প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০ আসনে ভোট জালিয়াতি এবং অনিয়মের অভিযোগ দিতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) গিয়েছেন ১১ দলীয় জোটের প্রতিনিধিদল। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ১১টা ৪৫ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রবেশ করেন তাঁরা।

এর আগে গতকাল শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ৩০টি আসনে ভোট সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় ৩০টি আসনে চরম অব্যবস্থাপনা দেখেছি। যেখানে ভোট জালিয়াতি হয়েছে, কারচুপি হয়েছে। ফলাফলের যে সমস্ত কাগজগুলো তাঁরা দিয়েছেন, সেখানে ওভার রাইটিং হয়েছে, ঘষামাজা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হয়েছে।’

যে আসনগুলো নিয়ে অভিযোগ আনা হয়েছে, সংবাদ সম্মেলনে সেগুলো উল্লেখ করেন দলের আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল। তিনি বলেন, আসনগুলোর মধ্যে রয়েছে পঞ্চগড়-১, ঠাকুরগাঁও-২; দিনাজপুর-৩; দিনাজপুর-৫; লালমনিরহাট-১; লালমনিরহাট-২; গাইবান্ধা-৪; বগুড়া-২; বগুড়া-৩; সিরাজগঞ্জ-১; যশোর-৩; খুলনা-৩ এবং খুলনা-৫।

৩০টি আসনে জয়ীদের শপথ স্থগিতে আইনি পদক্ষেপ নেবে জামায়াত

তালিকায় তিনি আরও উল্লেখ করেন, বরগুনা-১; বরগুনা-২; ঝালকাঠি-১; পিরোজপুর-২; ময়মনসিংহ-৬; ময়মনসিংহ-৮; ময়মনসিংহ-১০ এবং কিশোরগঞ্জ-৩।

আর ঢাকার আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-৬; ঢাকা-৮; ঢাকা-১০; ঢাকা-১৩, যেটি মামুনুল হকের আসন এবং ঢাকা-১৭।

হেলাল আরও বলেন, ‘এ ছাড়া গোপালগঞ্জ-২; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২; চাঁদপুর-৪; চট্টগ্রাম-১৪, এটি অলি আহমদের ছেলের; যেখানে প্রায় ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর ঘষামাজা করে তাঁকে পরাজিত করা হয়েছে এবং কক্সবাজার-৪।’

গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে ১১ দল: আযাদ

হেলাল বলেন, ‘আমাদের সেক্রেটারি জেনারেলের আসনসহ প্রতিটি আসন থেকে আমরা নিশ্চিত বিজয়ের বার্তা পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় ভিন্নভাবে নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি, পুনর্গণনা হলে এগুলো ফিরে আসবে।’

আজ ইসিতে এসব আসনের কথা তুলে ধরা হবে জানিয়েছে ১১ দলীয় জোট।

সম্পর্কিত

ঢাকা-৮ আসন: ভোট পুনর্গণনা ও শপথ বিরত রাখতে ইসিতে আবেদন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ করবে জামায়াত-এনসিপি, কেমন হবে সেটি

গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে ১১ দল: আযাদ

আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের শর্তে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে: আসিফ মাহমুদ

৩০টি আসনে জয়ীদের শপথ স্থগিতে আইনি পদক্ষেপ নেবে জামায়াত

সরকারকে জবাবদিহির মুখে রেখে জাতীয় অগ্রগতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখব: জামায়াত আমির

জামায়াত আমিরকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ

রাজনীতিকে পেশা বানাবেন না, পেশার পাশাপাশি রাজনীতি: হাসনাত আবদুল্লাহ

অভিজ্ঞতা আর পরিচিতি যাঁদের কাজে এল না

ডাকসু থেকে সংসদে নুরুল ও আখতার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা