এনসিপি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাপানের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের আহবায়ক নাহিদ ইসলাম। তার সঙ্গে ছিলেন দলের যুগ্ম আহবায়ক তানজিল মাহমুদ এবং যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ। এ সময় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি কোমিনি কেন ও মিনামি তমো উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, বিনিয়োগের পরিবেশ সহ পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় হয়।
নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাপানের সুদীর্ঘকালব্যাপী সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন এবং বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন।
প্রসঙ্গত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে সাংগঠনিক কাজে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জাপান সফরে যাচ্ছেন। তারা আগামী ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর জাপানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর টোকিও ও ওসাকাতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।