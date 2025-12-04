ঢাকার তিনটিসহ আরও ২৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা বাকি থাকল

প্রথম দফায় ২৩৬, পরের দফায় ৩৬ মিলে এ পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। মনোনয়নপ্রাপ্তদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছে নতুন মুখও।
ঢাকার ২০টি সংসদীয় আসনে বিএনপি এবার কাদের মনোনয়ন দেবে, তা নিয়ে সরব ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন। গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় রাজধানী শহরের ২০টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল দলটি।
ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, আংশিক কামরাঙ্গীরচর ও আংশিক কোতোয়ালি), ঢাকা-৯ (সবুজবাগ, খিলগাঁও ও মুগদা), ঢাকা-১০ (ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ), ঢাকা-১৩ (মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর), ঢাকা-১৭ (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশান-বনানী), ঢাকা-১৮ (বৃহত্তর উত্তরা ও বিমানবন্দর) এবং ঢাকা-২০ (ধামরাই উপজেলা)—এই সাতটি আসন ফাঁকা রেখেছিল বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার এই সাতটির মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বাকি থাকল আরও তিনটি আসন।
কানাঘুষা ছিল, সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকা-১০ আসন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ঢাকা-১৮ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেতে পারেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।
তবে প্রার্থী তালিকায় এই দুটো আসনে তাঁদের কাউকেই আজ দেখা যায়নি। প্রথম দফায় ফাঁকা রাখা আসন দুটিতে শেখ রবিউল আলম ও মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম দেখা গেছে।
আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।
প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-২০ আসনে। এর মধ্যে ঢাকা-১৩ আসনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থকে বিএনপি সমর্থন দিচ্ছে বলে দলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
অবশিষ্ট আরও ২৫টি আসনে শরিক দলগুলোর প্রার্থীকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।