জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক আরিফুলকে অব্যাহতি দিল এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।
গতকাল শনিবার রাতে এই নোটিশ দেওয়া হয়। তবে এর আগের দিন, অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর এক চিঠিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন আরিফুল।
আরিফুল ইসলাম জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাধা ও হামলার অভিযোগ রয়েছে।
এনসিপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ২৮ নভেম্বর এনসিপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পদত্যাগপত্র দেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর অভিযোগ, এনসিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। দল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার, সিদ্ধান্তহীনতা ও অনিয়মের কারণে বুকভরা হতাশা নিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন।
পদত্যাগপত্রে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আরিফুল বলেন, ‘আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি অংশ বিস্ময়কর রকম অর্থসম্পদের মালিক হয়েছে, যা সাধারণ জনগণসহ জুলাইয়ের সকল শরিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং শরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে জুলাইয়ের সম্পূর্ণ অবদান নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করেছে। যার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং আমাদের বিপ্লবকে অনেকটাই বিবর্ণ করেছে। যা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।’
জুলাইয়ে আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত তালিকা করতে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট বলয় দখল করেছে। সচিবালয়সহ পুরো রাষ্ট্রের ৯০ ভাগের বেশি ফ্যাসিবাদী আমলা বহাল রয়েছে। গণহত্যার বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি, এমনকি গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিষয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
পদত্যাগ পত্রে আরিফুল আরও বলেন, ‘গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে দেখেছি—আপনার দলটি বাংলাদেশের মেজোরিটি (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। বর্তমান সময়ে দলটি নিয়ন্ত্রণ করছে এমন একটি বলয়, যারা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভবকে ধারণ করে না, বরং বিদ্বেষ লালন করে।’
অন্যদিকে শনিবার রাতে আরিফুলকে দেওয়া সাময়িক অব্যাহতি ও কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ‘সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে দলের সকল দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক জনাব মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব জনাব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এতদ্বারা সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে আরও বলা হয়, ‘আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী দুই (০২) কার্যদিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল-আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’