১১ দলীয় নেতাদের নিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাবেন জামায়াত আমির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে যাবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্য থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও এ সময় তাঁর সঙ্গে যাবেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, ‘আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২. ০১ মিনিটে ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসে’’ জাতীয় সংসদের মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাবেন।’

পোস্টে আরও বলা হয়, ‘১১ দলীয় ঐক্যের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর তিনি আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত করতে যাবেন এবং তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করবেন।’

